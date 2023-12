Wer stiehlt mir die Show?: Gewinner enthüllt! Wer schafft es auf das Rätselcover?

Nachdem Hazel vergangene Woche die Show gewinnen konnte, schaut Florian David Fitz in die Röhre. "Ich bin jetzt der Einzige, der in der Looserkneipe alleine ist", stellt er enttäuscht fest. Das kann auch Hazel nicht nachvollziehen. "Das Verwirrende ist, dass du mit Abstand der Schlauste von uns bist. Wie kann denn sowas sein?" Florian verfolgen die Versagensängste sogar schon in den Schlaf. "Ich hatte einen Albtraum heute Nacht. Ich bin wirklich aufgewacht und dachte ich bin der Show. Die Frage, die gestellt wurde, war: Was ist der zweite Vers von Helene Fischers 'Atemlos'. Und ich so: 'Ich weiß es niiiiicht!'" Schafft es der Kino-Star Entschädigung auf das Rätsel-Cover?