Yeliz Koc: Sie gewinnt "Promi Big Brother" 2023

Zwei Wochen lang kämpften 13 Stars in der elften Staffel von "Promi Big Brother" um den Sieg. Am letzten Tag harrten noch fünf Kandidaten in Deutschlands berühmtestem Promi-Knast aus: Matthias Mangiapane, Peter Klein, Paulina Ljubas, Marco Strecker und Reality-Star Yeliz Koc. Montag Abend fiel die Entscheidung. Für wen haben die Zuschauer am häufigsten angerufen?

Vor dem großen Finale mussten sich als erste Matthias Mangiapane und Paulina Ljubas vom Container verabschieden. Platz drei holte Schlagersänger Peter Klein. Kurz vor Mitternacht wurde es spannend, TikTok-Comedian Marco und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz führten ein Kopf-an-Kopf-Rennen.