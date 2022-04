Sissi Hofbauer: Ihr Freund Ben Melzer war früher eine Frau!

Umso schöner, dass sich Benjamin Melzer auch in schweren Zeiten auf seine treue Freundin verlassen kann. Dass ihr Freund früher eine Frau war, stört Sissi Hofbauer nämlich nicht im Geringsten: „Ich habe Ben als Mann kennengelernt. Es hört sich superstrange an, wenn man das so ausspricht. Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich von seiner Geschichte, aber das hat mich in keinster Weise beeinflusst", gestand die Designerin im Gespräch mit "Promiflash". So durfte Sissi Hofbauer in Bens Autobiografie „Endlich Ben. Transgender – Mein Weg vom Mädchen zum Mann” sogar ein eigenes Kapitel über ihre Erfahrungen verfassen. Seit März 2021 ist das Paar verlobt und träumt bereits von Nachwuchs. Zwar kann Ben Melzer biologisch keine Kinder mit Sissi Hofbauer zeugen, aber davon lassen sich die beiden sicher nicht entmutigen nach allem was sie gemeinsam geschafft haben.

