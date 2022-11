Yeliz Koc: Nach Jimi-Drama - Sie ist endlich wieder glücklich

Seit der Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht zieht Yeliz Koc ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie alleine groß. Immer wieder wirft sie dem "Wilde Kerle"-Star vor, er würde sich nicht um seine Tochter scheren. Klar, dass der Alltag als alleinerziehende Mami da oft stressig sein kann. Nun berichtet die hübsche Brünette gegenüber Promiflash, was ihr in dieser Zeit nun geholfen hat - ihr eigenes Dating-Format "Make Love, Fake Love". Sie lässt bei Sam Dylans Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln durchsickern: "Das Format hat mir sehr gutgetan". Dadurch konnte sie "mal was ganz anderes erleben" und nur an sich selbst denken, weil sie fernab ihres normalen Alltags war. Die Show wäre für Yeliz generell ein großes Abenteuer gewesen, da sie dort herausfinden musste, welche Männer single und welche vergeben sind. Ob sie dabei wohl auch ihren Traumprinzen gefunden hat? Dazu wollte sich die 29-Jährige wohl noch nicht äußern.

Nach dem Auf und Ab mit Ex Jimi, will sie ihr Glück vielleicht erst im Privaten genießen. Wie sehr die Streithähne gegeneinander schossen, erfährst du im Video: