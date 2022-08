Jimi Blue Ochsenknecht: Wiedersehen mit Ex Yeliz im Reality-TV?

So so, das klingt ja verdächtig nach den Formaten, die auch Ex Yeliz Koc bereits durchlebt hat. Ob es wohl schon bald ein Wiedersehen der beiden Streithähne bei "Ex on the Beach" geben wird? Drama wäre da auf jeden Fall bereits vorprogrammiert. Jedoch ließ der Vater der kleinen Snow Elanie nicht weiter durchsickern, welche Formate er sich da konkret vorstellen könne. Zuschauer können also gespannt bleiben, wo sie den 30-Jährigen wohl als nächstes im TV zu Gesicht bekommen werden.

Aktuell scheint er sich erstmal auf sein Privatleben zu konzentrieren. Mehr zu seiner neuen Freundin erfährst du im Video: