Yvonne Catterfeld & Oliver Wnuk: Neue Details zur Trennung bekannt

Ob das Liebes-Aus für Oliver wohl doch plötzlicher kam als verhofft? Noch im September diesen Jahres machte er seiner Yvonne eine romantische Liebeserklärung auf Instagram und schrieb: Vor 14 Jahre spazierte diese - nicht durch Worte zu beschreibende - Frau in mein Leben und heute gehen wir immer noch - unseren Sohn an der Hand - verbunden und lächelnd den Weg entlang." Zu dem Zeitpunkt sollen die beiden jedoch, laut dem Insider, bereits kein Paar mehr gewesen sein. Böses Blut scheint zwischen den beiden jedoch trotzdem nicht zu fließen, denn für ihren Sohn Charlie, der mittlerweile sieben Jahre alt ist, werden sie so oder so auf immer Verbunden sein.

