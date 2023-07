Yvonne Woelke: Jetzt hat sie sich Andreas Ellermann geschnappt!

Am Wochenende fand in Hamburg der "Schlagermove" statt. Auf dem "BILD"-Truck feierten einige Promis, u.a. Andreas Ellermann, Nadja Abd el Farrag, Claudia Obert und Micaela Schäfer. Auch Yvonne war im knappen, pinken Outfit am Start und schnappte sich gleich den Ex von Patrica Blanco für ein Selfie. Stolz veröffentlichte sie den Schnappschuss auf Instagram.