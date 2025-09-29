„Das geht in die Fernsehgeschichte ein“

Im „ZDF-Fernsehgarten“ kam es am Sonntag zu einer Szene, die sofort für Gesprächsstoff sorgte. Andrea Kiewel und Stefan Mross tauschten vor laufenden Kameras einen Kuss aus – und heizten damit Spekulationen an.

Andrea Kiewel und Stefan Mross küssen sich im "ZDF-Fernsehgarten".

„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ – in diesem Fall blieb das Herzklopfen aber aus.

Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist für seine lockere Stimmung und unerwarteten Momente bekannt. Doch was sich in der jüngsten Ausgabe abspielte, überraschte sogar eingefleischte Fans der Show. Denn diesmal betrat kein Geringerer als Stefan Mross die Bühne – ein seltenes Gastspiel, weil der 49-Jährige normalerweise zeitgleich seine ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ moderiert.

Da die Saison seiner eigenen Show jedoch bereits beendet ist, nutzte Mross die Gelegenheit, um Andrea Kiewel (60) in Mainz einen Besuch abzustatten. Und die Moderatorin machte keinen Hehl aus ihrer Freude: Mit überschwänglichen Worten stellte sie ihn vor und betonte, wie sehr sie den Kollegen schätze.

Aus Kollegenliebe wird ein Kuss

Nach seiner Performance des Songs „Ja mei Halleluja – Heut rock ma olle z’samm“ folgte die große Überraschung: Zunächst umarmten sich Mross und Kiewel herzlich, dann legte er nach. Mit einem charmanten Grinsen stellte der Schlagerstar klar: „Viele sagen, wir seien Konkurrenten. Nein, sind wir nicht – wir lieben uns!

Und bevor die Moderatorin oder das Publikum realisieren konnten, was geschah, gaben sich Kiewel und Mross einen dicken Kuss auf den Mund. Die Szene wurde live übertragen – und ließ nicht nur die Fans im Studio aufjubeln.

Spontan oder doch Kalkül?

Die Frage liegt auf der Hand: War der Kuss eine spontane Geste oder clever inszenierte Show? Kiewel nahm es jedenfalls mit Humor. „Ja, auf den Mund. Die Schlagzeile wird gerade gedruckt“, scherzte sie.

Mross reagierte überrascht und amüsierte sich ebenfalls über seinen eigenen Mut: „Hab ich dir jetzt wirklich einen Kuss gegeben?“ – eine Szene, die genau den augenzwinkernden Charme hatte, den viele Zuschauer am „Fernsehgarten“ lieben.

Privat längst vergeben

Auch wenn der Auftritt sofort Gerüchte anheizte, steht fest: Zwischen Andrea Kiewel und Stefan Mross läuft privat nichts. Beide sind längst glücklich vergeben. Während Kiwi an der Seite ihres Verlobten lebt, der bewusst das Rampenlicht meidet, ist Mross inzwischen mit Eva Luginger (37), der ehemaligen besten Freundin seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack (32), liiert.

Der Kuss bleibt also eine rein freundschaftliche Geste – wenn auch eine, die perfekt geeignet war, um für Schlagzeilen zu sorgen.

