Angela Gessmann: Wer ist die starke Frau hinter Markus Lanz?

Bereits seit über zehn Jahren ist Markus Josef Lanz das charmante spätabendliche Aushängeschild des „ “. Der italienisch-deutsche Moderator, Journalist und Autor aus dem Südtirol legte nicht nur einen beispielhaften Karriereaufstieg hin, sondern erzielt auch bis heute wöchentlich steigende Quoten mit seiner gleichnamigen Talkshow „Markus Lanz“. Erfreulicherweise hat der bekannte Fernsehstar nicht nur beruflich, sondern auch privat endlich sein großes Glück gefunden. Seit 2011 stärkt Angela Gessmann dem Ausnahmemoderator den Rücken. Wir fragen uns, wer ist die unbekannte Frau hinter ?

Angela Gessmann: Die unbekannte Schöne in Markus Lanz' Leben

Weder auf , noch auf oder Twitter ist der Star-Moderator Markus Lanz zu finden. Doch wie sieht es eigentlich mit seiner bildschönen und 13 Jahre jüngeren Ehefrau Angela Gessmann aus? Zu verstecken braucht sich die brünette Deutsch-Japanerin definitiv nicht. Als gelernte Betriebswirtin beweist seine Ehefrau, die zeitweilig bei einer Medien-Vermarktungsfirma in Köln angestellt war, neben ihrer Schönheit auch noch Köpfchen. Da sich Angela Gessmann für Reisen und Medien interessiert, liegt sie mit dem expeditionsfreudigen Moderator genau auf einer Wellenlänge. Und sogar die Schwiegereltern sind überglücklich mit der Wahl ihres Sohnes, so verriet Mutter Anna Lanz der „Neue Post“: „Wir haben ein ganz wunderbares Verhältnis. Sie ist immer fröhlich, nett und zuvorkommend!“

Glückliche Auszeit am Bodensee für Markus Lanz und Ehefrau Angela Gessmann Foto: Wenn

Bereits mit zwei Kindern ist das glückliche Paar gesegnet. Neben der 2014 geborenen Tochter Greta, erblickte erst 2018 ihre kleine Schwester das Licht der Welt. Das verliebte Pärchen ist im siebten Himmel, so verriet ein Insider der „Bild“ kurz nach der Geburt: „Für beide ist es ein Wunschkind“. Und das obwohl Markus Lanz bereits aus seiner ersten Ehe mit einen Sohn namens Laurin hat.

Angela Gessmann: Rückhalt für Markus Lanz

Ganz schön viel familiäre Verantwortung für den -Moderator, der beruflich bereits eine eigene Talkshow und seine journalistischen Expeditionen unter einen Hut bekommen muss. Doch dank seiner Frau Angela, die er auch als seine engste Vertraute bezeichnet, hat der TV-Moderator auch in schwierigen Zeiten immer einen Gesprächspartner parat. So erklärte Lanz höchstpersönlich in seiner Show im August 2016 „Ja, also mit der Frau bespricht man selbstverständlich alles, aber ich finde es trotzdem gut, wenn man den einen oder anderen Freund hat, auf den man sich wirklich verlassen kann.“

Trotz TV-Flopp hält Ehefrau Angela zu Markus Lanz

Vom Posten des Tankwarts über die einstige Sommervertretung Johannes B. Kerners hat sich Lanz hochgearbeitet zur Eigenmarke eines der größten deutschen Fernsehsender. Seine nach ihm benannte Talkshow im ZDF polarisiert das Land und verschaffte dem TV-Moderator deutschlandweite Aufmerksamkeit. Als Markus Lanz im März 2012 die Moderation der Samstagabend-Sendung „Wetten dass…?“ übernimmt, scheint er am Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Nach der Premiere ihres Mannes verrät Angela im Interview der „MOPO“: „Jetzt bin ich wahnsinnig stolz.“

Markus Lanz: Fehltritt mit fatalen Konsequenzen

Doch dann der Schock für das deutsche TV-Gesicht. Fatal sinkende Quoten bedeuten nach nur zwei Jahren Sendezeit mit Markus Lanz das Aus für die größte deutsche Samstagshow seit 1981. So manch ein Zuschauer fragte sich, ob die Fußstapfen des Entertainers Thomas Gottschalk schlichtweg zu groß waren. Nach dem Sende-Aus von „Wetten dass…?“ zeigt sich der TV-Star gegenüber dem „WDR“ sehr besorgt um seine Familie, „weil es geht ja nicht nur um mich, sondern da hängen ja immer noch ganz viele mit dran, wie meine Frau und meine Kinder in aller erster Linie“. Doch trotz der beruflichen Schieflage kann sich der Moderator auf seine Ehefrau Angela verlassen, denn diese stärkt ihm auch zukünftig den Rücken.