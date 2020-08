Adela Smajic & Mischa Mayer: Paar? So süß sind ihre Zukunftspläne

Während Adela Smajic ihrem Liebsten bei „Promi Big Brother“ des Öfteren die kalte Schulter zeigte, offenbart sie nach ihrem Ausscheiden große Gefühle. Zurück in der Heimat kommt die Brünette aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Auf jeden Fall, dass ich Mischa kennengelernt habe. Er ist so ein toller, warmer Mensch und hat ein großes Herz.“ Hat sich die Single-Bachelorette also wirklich in den Frauenschwarm verguckt? Doch das ist noch längst nicht alles! Auch nach dem TV-Aus macht sich Adela Smajic Hoffnung, dass es mit einer Beziehung klappen könnte: „Ich hoffe, wir haben eine Chance. Es ist schwer Emotionen, die man in so einer Situation aufbaut, zu halten, über den Alltag und die Distanz. Aber ich hoffe, dass das klappt.“ Wer weiß, vielleicht haben Adela Smajic und Mischa Mayer abseits einer Dating-Show endlich ihre große Liebe gefunden...

