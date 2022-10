Amber Heard: So versucht sie auf Mallorca unterzutauchen

Neuanfang in Europa? Amber Heard scheint den USA jetzt den Rücken gekehrt zu haben. Wie mehrere spanische Medien berichten, ist die Schauspielerin auf Mallorca unter einer anonymen Identität untergetaucht. Mit ihrer Freundin Bianca Butti und ihrer Tochter Oonagh Paige soll die Ex von Johnny Depp jetzt in einem gemieteten Haus im Ort Costitx im Inselinneren leben.

Laut der "Bild" hat die Blondine ebenfalls einen neuen Decknamen angenommen und lebt unter dem Namen Martha Jane Cannary auf der Baleareninsel um ihre Anonymität zu wahren. Was genau Amber dazu bewegte ausgerechnet Mallorca als Zufluchtsort zu wählen, ist nicht bekannt. Bleibt abzuwarten, ob die Beauty ihre Heimat in den USA und ihrem alten Leben wirklich für immer den Rücken gekehrt hat.

