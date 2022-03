Amira Pocher: So viel hat sie bei "Let's Dance" abgenommen

In der diesjährigen Staffel "Let's Dance" tritt Amira Pocher gerade an der Seite von Profitänzer Massimo Sinató an - und das mit Erfolg! Die Frau von Oliver Pocher bekam für ihre letzte Tanzeinlage im Contemporary-Stil sogar Standing Ovations. Doch ohne Schweiß kein Preis! Die zweifach Mama gibt nun zu, dass das harte Tanztraining Spuren bei ihr hinterlassen hat. Auch bei Amira purzelten nämlich dadurch schon ordentlich die Pfunde.