Andrej Mangold: So unangenehm war sein erstes Date mit Freundin Annika Jung

Nach der Trennung von seiner damaligen Bachelor-Auserwählten Jennifer Lange stellte Ex-TV-Rosenkavalier Andrej Mangold der Öffentlichkeit nie eine neue Frau an seiner Seite vor. Während seine Ex Jenny bereits seit über einem Jahr mit ihrem neuen Freund Darius Zander zusammen ist, ging der Profi-Basketballer weiterhin als Single durchs Leben - bis jetzt. In Influencerin Annika Jung hat der Ex-Bachelor nun wohl endlich seine große Liebe gefunden. Wie holperig ihr Start jedoch war, berichtet Annika jetzt.