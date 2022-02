Andrej Mangold: Bachelor-Nele lässt bei ihm alte Gefühle aufleben!

Dass den Basketballer diese Szenen wieder an seine Zeit mit seiner Ex Jenny beim Bachelor damals erinnern, ist kein Wunder. Für ihn war sie von Anfang an seine Favoritin und das sieht er nun auch bei Dominik und Nele. So erzählt er weiter: "Bisher war Jana-Maria die klare Favoritin – jetzt ist Nele ganz klar an ihr vorbeigezogen, weil sie den ersten Kuss ergattern konnte." Ob Nele genau wie Jenny damals ebenfalls als Gewinnerin aus der diesjährigen Staffel hervorgehen wird und Dominiks Herz erobern kann, bleibt abzuwarten.

