Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Wie Andrej nun berichtet, tat das "Sommerhaus der Stars" ihrer Beziehung absolut nicht gut. Nach ihrer Teilnahme mussten sich Andrej und Jenny immer wieder eine Reihe von fiesen Anfeindungen stellen. Für ihre Liebe alles andere als förderlich. So erklärt Andrej nun gegenüber "Bild": "Wenn ich Ausschnitte vom 'Sommerhaus' sehe, bekomme ich heute noch ein mulmiges Bauchgefühl. Es ist wie ein Flashback in die Situation und eine Erinnerung daran, wie viel Hass uns später entgegengetragen wurde." Er ergänzte: "Die Ausstrahlung und das negative Echo haben der Beziehung den letzten Messerstich gegeben." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Andrej geben. Doch den Kopf in den Sand stecken kommt für Andrej nicht in Frage! So schmiedet er schon jetzt Zukunftspläne...