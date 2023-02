Angela Merkel: Flucht nach Amerika

Als "Neue Post" den Ehemann der Altkanzlerin vor wenigen Tagen in der Wahlheimat Berlin traf, verriet er nämlich das Überraschende. Er sprach von einer gemeinsamen Zukunft mit seiner Frau und davon, wie sie beide ihre Zeit nun verbringen wollen. "Wir können jetzt viele Sachen machen, die vorher nicht möglich waren. Reisen zum Beispiel – das ist schön", sagte er da befreit. Das nächste große Abenteuer soll sie nun nach Amerika führen!

Dort, in Indianapolis, wird Joachim Sauer Ende März nämlich einen Wissenschaftspreis der American Chemical Society erhalten. Der angesehene Chemiker hat viele Kontakte in Amerika, kein Wunder also, dass er sich dort wohl und geschätzt fühlt. Und dass er und die Altkanzlerin, wie es heißt, im Anschluss auch noch länger bleiben wollen.

Möglicherweise geht es für das Ehepaar noch für einen längeren Aufenthalt nach Washington! Die Stadt, in der sie gewiss viel Glück verspüren können, mit der sie so viele schöne Momente verbinden. Erst 2021 erhielt Merkel dort die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität. Und auch ihr Freund Barack Obama lebt hier.

Das Ehepaar könnte also, fernab des Alltags und all der Probleme, einfach mal eine Auszeit genießen, in das amerikanische Leben eintauchen, Freunde treffen, in die Oper gehen. Nach den schwierigen Monaten wäre das gewiss Balsam für die Seele!

Denn in der vergangenen Zeit schien es in der Ehe der Politikerin und des Wissenschaftlers zu kriseln. Nur noch selten sah man die beiden gemeinsam. Stattdessen tauchte Sauer plötzlich an der Seite einer anderen Frau, einer jüngeren Wissenschaftlerin, auf. Sogar von Trennung war schon die Rede.

Doch trotz all der Schwierigkeiten scheinen Merkel und Sauer nun für ihre 24-jährige Ehe kämpfen zu wollen. Und sich darauf zu besinnen, was sie aneinander haben! "Er unterstützt mich immer. Ihn kennenzulernen, war der schönste Tag in meinem Leben", hatte Angela Merkel einmal von ihrem Mann geschwärmt. Nun liegen endlich wieder schöne Tage vor ihnen, im fernen Amerika.

