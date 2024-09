Ann-Kathrin Bendixen: Nach Unfall – jetzt bangt sie um "Let's Dance"-Teilnahme

Am Donnerstag meldete sich die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin nach ihrem Klinik-Aufenthalt noch einmal mit einem Update zu ihrem Gesundheitszustand bei ihren Followern. "Ich bin heute und morgen an einen Stuhl gefesselt. Die nächsten Wochen sicherlich auch", prognostizierte sie. Dieser Satz lässt aufhorchen! Ist ihre Teilnahme an der "Let's Dance"-Tour im Herbst also in Gefahr?

Viele Fans beschäftigt diese Frage nach dem Unfall extrem und so ging Ann-Kathrin darauf direkt in ihrer Story ein und erklärte offen: "Zu der 'Let's Dance'-Tour: Da kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich in sechs Wochen tanzen kann." Sie gab sich allerdings eher wenig zuversichtlich. "I doubt it gerade" (auf Deutsch: "Ich bezweifle es gerade"), fügte sie skeptisch hinzu.