Anne Menden: Statement nach Schwangerschafts-Meldungen - "Es ist eine Schande"

Schnell verbreiteten sich Meldungen über eine angebliche Schwangerschaft in den sozialen Medien und sorgten für eine Welle an Spekulationen. Einige Fans gingen sogar so weit, sogenannte "Deepfakes" zu erstellen, bei denen eine KI-Technologie Anne Menden auf Bilder mit Babybauch montierte. Diese täuschend echten Fotomontagen heizten die Gerüchte weiter an.