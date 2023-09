Arnold Schwarzenegger: Bittere Klatsche für Tochter Katherine!

Arnold Schwarzenegger hat ungewöhnliche Erziehungsmethoden enthüllt. Offenbar war der Hollywood-Star nicht nur als "Terminator" knallhart, sondern auch als Vater. So verriet er in einem Interview mit "People" etwa, dass er einmal die Schuhe seiner Tochter Katherine ins Feuer geworfen hat, um ihr eine Lektion fürs Leben zu erteilen. Auch Sohn Patrick maßregelte er auf seine ganz eigene Art und Weise. Die Methoden seien jedoch effektiv, um aus Kindern großartige Menschen zu machen, meint er.

Anlässlich seines neuen Motivationsbuchs "Be Useful: Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben" (erhältlich ab 10. Oktober) sprach der fünffache Vater darüber, wie er mit seinem Nachwuchs umgegangen ist. "Man könnte mit ihnen darüber sprechen, was ihnen an ihrer Erziehung gefallen hat, weil sie sehr humorvolle Geschichten haben", erzählte der gebürtige Österreicher. Dazu gehöre auch die Geschichte, wie er einst die Schuhe seiner Tochter verbrannt hat. Wenn Katherine ihn nun besuche, sage sie zu ihrer Tochter Lyla: "'Behalte deine Schuhe an oder du legst sie weg, aber du lässt sie nicht dort beim Ständer vor dem Kamin liegen, denn weißt du, was Papa getan hat, als ich meine Schuhe zweimal dort gelassen habe? Beim dritten Mal hat er sie vor meinen Augen verbrannt und ich weinte.'" Der Schauspieler fügte hinzu: "Sie verwendet jetzt die gleichen Methoden, über die sie geweint und über die sie sich beschwert hat."