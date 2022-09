"Bachelor" Dominik Stuckmann: Krass! So fies teilt er gegen Ex-Kandidatin Vivian aus

Als "Bachelor" machte sich Dominik Stuckmann dieses Jahr auf die Suche nach seiner Traumfrau. Und die fand er in Kandidatin Anna Rossow. Auf seinem Weg ins Finale verprellte der Single so manche attraktive Frauen. Darunter auch Vivien. Und der Grund, weshalb das hübsche Model vom Rosenkavalier verschämte wurde, hat es echt in sich...

Auch interessant