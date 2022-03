Bachelor Dominik & Anna: Traurige Trennung kurz nach dem Finale!

Alles lief so gut - Dominik Stuckmann (30) hat als Bachelor nach einer langen, aufregenden TV-Reise bei "Der Bachelor" endlich die Frau seiner Träume gefunden. Kandidatin Anna Rossow hat dem Frankfurter schon von Anfang an ordentlich den Kopf verdreht. Dass er sich aber am Ende wirklich für die hübsche Hamburgerin entscheidet, war der 33-Jährigen nicht von vorne herein klar. Umso schöner war es dann für sie die letzte Rose letztendlich in den Hände zu halten. Doch nur kurz danach der Schock - Anna und Dominik gingen kurz nach dem Finale getrennte Wege.