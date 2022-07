Bachelorette 2022: Eiskalt ersetzt! Damit hätte niemand gerechnet

In den letzten Staffeln der beliebten Kuppelshow war es immer Moderatorin Frauke Ludowig, die das große Wiedersehen der Kandidaten begleitete. Mit frechen Sprüchen kitzelte sie immer wieder aufs Neue pikante Details aus den Ex-Teilnehmern heraus. Doch dieses Jahr übernimmt diesen Job jemand anderes - keine geringere als "Are you the One"-Moderatorin Sophia Thomalla!