Bachelorette 2023: Diese Single-Mama wird die Neue!

So erzählt Diana in ihrem Video, dass ihre Freundin Vanessa Tamkan, die bereits bei "Germany's next Topmodel" teilnahm, ebenfalls für die Bachelorette angefragt worden ist. Der Grund, warum sie Vanessa so interessant fanden, erzählt Diana weiter, sei, dass sie alleinerziehende Mama ist. Vanessa hat allerdings in der Zeit jemanden kennengelernt und das Format deshalb abgesagt. Anschließend bekam Diana selbst eine Anfrage von der Produktion, lehnte diese allerdings ebenfalls ab.

Diana wurde dann auf eine Instagram-Story von Jennifer Saro aufmerksam, in der sie sich bei ihren Fans verabschiedet und erklärt, dass sie erst einmal etwas Zeit für sich brauche. Da Jennifer ebenfalls ein Kind hat und keinen Partner, zählt Diana eins und eins zusammen und ist sich sicher: Sie wird die neue Bachelorette!

Jennifer äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten, was die Annahme nur noch mehr bestätigt...

Wann die neue Staffel der Bachelorette starten wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

