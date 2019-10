Barby Kelly: Die verschollene Schwester ist wieder zurück!

Dieses Comeback erfreut die jungen und besonders die älteren Fans. Die Kelly Family ist wieder vereint – jedenfalls in großen Teilen. Denn jetzt kehrt sogar die verschollene Schwester Barby Kelly zurück in den Schoß der Familie…

Barby Kelly scheute die Öffentlichkeit

Seit vielen Jahren war es um Barby Kelly still gewesen. Im Jahr 2000 trat die schüchterne Blondine zum letzten Mal mit der gesamten Familie auf. Besonders wegen einer psychischen Erkrankung scheute Barby die Öffentlichkeit. Nur langsam besserte sich ihr Zustand in den vergangenen Jahren. 2018 ließ ihre große Schwester Kathy die Kelly-Fans wissen: 2Es geht Barby schon tausendmal besser. Sie singt sehr viel, kennt alle Texte von den Liedern."

Barby Kelly geht es wieder gut!

Doch nun kommt die Sensation: Barby Kelly ist wieder so fit, dass sie sich aktiv an der Musik beteiligen kann. Bruder Joey postete auf einen süßen Schnappschuss der beiden aus Kindertagen. Und er verkündete dazu eine Freudenbotschaft! "Dieses Foto aus den 1970er Jahren habe ich vor wenigen Tagen von jemandem erhalten", erklärt Joey. "Neben mir steht meine liebe Schwester Barby. Ich freue mich sehr, dass sie zu unserem kommenden neuen Album '25 years later' eine Neuaufnahme ihres Songs 'Break free' beigesteuert hat. Ein richtig cooler Song!"

Die Kelly-Fans sind überglücklich!

Für die Fans sind das gleich zwei Gründe zur Freude. Zum einen wird es eine erweiterte Neuauflage ihres Albums "Over the Hump" geben. Die CD kam ursprünglich 1994 auf den Markt, hielt sich 112 Wochen in den Charts und ist bis heute mit 2,5 Millionen Exemplaren eines der meistverkauften Musikalben in Deutschland. Genau auf dieser neuen CD ist bald Barby wieder zu hören. Nun sind also sieben der neun früheren Kelly-Family-Mitglieder vereint. Ihrem großen Wunsch sind die Fans wieder einen Schritt näher gekommen. Jetzt fehlt zum kompletten Glück nur noch eine Rückkehr von Maite und Paddy.

