Beatrice Egli: "Heimlich verliebt"! Jetzt steht sie zu ihren Gefühlen

In einem Spiel in ihrer Show, wurde Beatrice Egli nun ganz schön in die Mangel genommen. Es galt Sätze eines Generators zu vervollständigen - und das möglichst Wahrheitsgemäß. So begann das Spiel unter anderem mit dem vorgegeben Satz "Mein unangenehmster Bühnenmoment war...", den die Sängerin prompt vervollständigen konnte: "... als ich mit offenem Hosenstall auf der Bühne stand". Bei einer anderen Aufgabe war sie dann jedoch deutlich zögerlicher. Der einstige DSDS-Star sollte im weiteren Verlauf des Spiels noch etwas angeben, das sie schon einmal heimlich gemacht habe. Darauf antwortete sie nach kurzem Überlegen: "Ich war heimlich verliebt". Mehr zu ihrem geheimen Schwarm wollte sie dann jedoch nicht rausrücke. Der Grund? Der Glücklich wisse es "bis heute nicht, und das soll so bleiben". So so...

