Beatrice Egli: Jetzt spricht sie über ihre Zukunft als Mama

So offenbart sie im Gespräch mit "Gala", dass sie für ihre Kinder die Karriere nicht unbedingt an den Nagel hängen würde. Wie ihre Eltern, möchte auch Beatrice Familie und Beruf unter einen Hut bekommen. Die Sängerin erklärt: "Ich hoffe, dass beides geht. Meine Mama hat vier Kinder großgezogen, eine Catering-Firma, eine Metzgerei geführt mit meinem Papa. Ich finde, das sind die erfolgreichsten, Familie und Business, haben die beides geschafft. Und ich muss sagen, ich glaube, wir vier sind da richtig gut rausgekommen." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben der Schweizerin geben. Ob Beatrice ihre Pläne wohl in die Realität umsetzen kann? Wir können gespannt sein ...