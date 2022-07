Bill Kaulitz: Autsch! Damit zieht er jetzt den Zorn seiner Fans auf sich

Seit dem 2. Juli läuft die zweite Staffel der ZDFneo-Show "Böhmi brutzelt", in der Jan Böhmermann gemeinsam mit Star-Gästen hinterm Herd steht und plaudert. Zum Auftakt waren nun die "Tokio Hotel"-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz mit von der Partie. Doch vor allem Bills Auftritt in der Show kam nicht bei allen gut an, denn der Leadsänger der Band machte ein paar Aussagen, die ihn in ein schlechtes Licht rückten. Das bemerkte dieser aber erst als er einen Clip aus der Sendung auf TikTok teilte.

In der Show ließ der 32-Jährige nämlich unter anderem verlauten "Ich koche gar nicht und bestelle häufig dreimal am Tag. Oft bestelle ich auch morgens Frühstück." und weiter: "Ich liebe aber eine gut eingerichtete Küche, das heißt, ich habe jedes Gerät, weil es einfach gut aussieht." Dabei wisse er gar nicht, wie die Geräte funktionieren. Auch Bruder Tom war von diesen Worten weniger begeistert und entgegnete: "Unsympathisch, kann ich da nur sagen. Ich koche viel."

Auch im Nachgang scheint Bill Kaulitz das Gesagte zu bereuen, denn es heimste ihm einen ordentlichen Shitstorm ein, wie er später im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verriet: