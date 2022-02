Bill Kaulitz: Er zeigt endlich seine große Liebe in Berlin!

Auf Instagram veröffentlichte der Frontsänger von Tokio Hotel nun ein TikTok des Social Media-Kanals der Band mit dem Namen "Revealing my Bad Love" passend zum neuen Song der Band. Auch dieser heißt "Bad Love" und wird am 04.02. veröffentlicht. Ganz in diesem Sinne, verkündet der Dauer-Single nun was seine 'Bad Love' ist, die er in seiner Wahlheimat Los Angeles am meisten vermisst.