Heidi Klum: Horror-Date mit Tom Kaulitz! DAS gefiel ihr gar nicht

Dass Heidi Klum und Tom Kaulitz noch immer verliebt sind wie am ersten Tag beweisen die beiden immer wieder mit heißen Pärchenbildern im Netz. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin und der "Tokio Hotel"-Gitarrist könnten in einem Punkt jedoch nicht unterschiedlicher sein. Nun berichtet Tom von einem Date, auf dem ihre Differenzen einmal mehr als deutlich wurde.