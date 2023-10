Bill Kaulitz gesteht: "Ich liebe dich!" Doch dann kassiert er eine knallharte Abfuhr

Vor zehn Jahren saßen die Tokio Hotel-Stars bereits neben Dieter Bohlen in der Jury von "DSDS". Damals begeisterte Susan Albers mit ihrer unglaublichen Stimme. Besonders Bill war Feuer und Flamme. Susan schaffte es sogar auf den vierten Platz. Doch ihr großer Traum von einer erfolgreichen Musikkarriere ging nach der Sendung nicht in Erfüllung. Bei "The Voice of Germany" wollte die 39-Jährige ihrem Glück erneut auf die Sprünge helfen. Mit dem Song "I Have Nothing" von Whitney Houston haute sie alle Coaches von den Sesseln. Bill traute seinen Augen kaum, als er Susan wiedererkannte. "Ich liebe dich! Ich habe damals schon für dich gebrannt und ich brenne jetzt wieder für dich. Du bist eine fantastische Sängerin", schwärmte der 34-Jährige. "Die Liebe ist immer noch da. Ich spüre das. Jetzt ist es soweit. Wir haben diese zehn Jahre gebraucht. Jetzt kommst du zu uns und jetzt gewinnen wir das zusammen!"