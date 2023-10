Bill Kaulitz: Eiskalt ausgenutzt von Marc Eggers? Er meldet sich nach den Gerüchten!

Schon kurz nach den Schlagzeilen sorgten sich die Fans um Bill. Schließlich ist Marc kein Kind von Traurigkeit, war in der Vergangenheit mit zahlreichen Frauen zusammen. Hat er Bill etwa nur für etwas Fame ausgenutzt? Fakt ist: Der "The Voice of Germany"-Coach teilte in den letzten Stunden Instagram-Stories, die für Spekulationen sorgen. Erst postete er ein Video von einem Influencer, in dem es um Narzissten in einer Beziehung geht. Dann stellte er seine pinken Schuhe, die er beim Oktoberfest trug, in seinen Schrank, während Adeles Hit "Turning Tables" im Hintergrund lief. "Ich lasse dich nicht näher an mich ran, damit du mir nicht wehtun kannst", heißt es in Ausschnitt aus dem Song. Außerdem veröffentlichte Bill einen Screenshot von sich beim Facetimen, doch sein Gegenüber ist "nicht verfügbar". Zwar strich er den Namen auf dem Smartphone händisch durch, doch eigentlich dürfte klar sein, wer damit gemeint ist...