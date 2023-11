Bill Kaulitz & Marc Eggers: Erwischt! Reunion auf Heidis Halloween-Party

Marc war extra nach New York für Heidi Klums spektakuläre Halloween-Party gereist. Klar, dass er dort auch auf Bill traf. Immer wieder huschte Marc durch die Instagram-Stories des "The Voice of Germany"-Coachs. Gemeinsam mit seinen Freunden haben sich die beiden fertig gemacht und sind dann in einem Auto zur Party gefahren. Seine gute Freundin Sara Alviti postete in ihrer Story sogar ein gemeinsames Selfie, das Marc wenig später repostete. Ist das der Beweis, dass Marc und Bill doch mehr als ein Wiesn-Flirt sind? Das wissen die beiden momentan nur selbst.