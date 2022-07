Bill Kaulitz & Bachelorette Sharon Battiste: Jetzt ist es raus!

"Die neue 'Bachelorette'-Staffel ist so aufregend, dass ich zwischendurch Pause drücke und dann kurz durchatme. Ich bin so nervös für sie. Das ist die allerbeste 'Bachelorette', die es jemals gab!", schwärmt Bill in der neuen Folge. " Ich mag die so gerne. Die ist wahnsinnig selbstbewusst, total sweet und menschlich. Die wirkt, als ob sie ein gutes Herz hat, aber trotzdem taff ist und wunderschön aussieht."