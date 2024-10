Bill Kaulitz & Marc Eggers: Eskalation auf dem Oktoberfest!

Dass Bill Kaulitz für ein großes Fan- und Presseaufkommen sorgt, ist nichts Neues mehr. Durch die monatelangen Liebesgerüchte rund um ihn und Marc Eggers ist das nur noch mehr geworden: Es waren unzählige Fotografen anwesend, um den besten Schnappschuss der beiden zu ergattern, ebenso wie Fans, die ein Foto mit ihrem Idol machen wollten. Klar, dass es da zu Gedränge kommen kann.

Am Donnerstagabend feierte Bill Kaulitz im Schützenzelt in einer Box mit Fenstern. Davor sammelte sich eine große Menschenmasse, an der weder Bedienungen noch Gäste vorbeikamen. In dem Gewusel kam es dann zu Gerangel und lautem Geschrei, zwei Männer gerieten sogar so sehr aneinander, dass es fast zu einer Schlägerei kam.