Bill Kaulitz & Shirin David: Diva-Alarm am "The Voice"-Set! Das hat ProSieben rausgeschnitten

Mit den neuen "The Voice of Germany"-Coaches hat ProSieben einen echten Volltreffer gelandet. Trotz anfänglicher Skepsis sind die Zuschauer mittlerweile begeistert von Kombi. Im Netz häufen sich Kommentare wie "Beste Jury aller Zeiten!" und "Die Coaches frischen die nach so vielen Jahren extremst auf". Was die TV-Zuschauer jedoch nicht mitbekommen haben: Vor allem Shirin David und Bill Kaulitz strapazierten die Nerven des Publikums im Studio...