Boris Becker: Bittere Tränen bei Sohn Elias Becker!

In Gedanken verloren schaut der Lockenkopf aus dem Fenster und kommentiert den kurzen Clip mit den Worten "the prettiest eyes have cried the most", zu deutsch "die schönsten Augen haben am meisten geweint". Ob er da wirklich auf die harte Zeit die seine Familie gerade durchlebt anspielt, lässt der 22-Jährige offen. Doch auch seine Fans sehen die Verbindung und kommentieren unter anderem mit Nachrichten wie: "Ich wünsche dir und deinen drei Geschwistern Kraft, Zuversicht und Klarheit." oder "Sei stark".

Worte die bestimmt auch seiner Oma Elvira gut tun. Wie verzweifelt sie ist erfährst du im Video: