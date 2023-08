Boris Becker: Brodelnd wie ein Vulkan! Er ist vollkommen außer sich

Alles fing damit an, dass die Mutter seines Sohnes Amadeus Boris in Interviews schlimme Vorwürfe machte. Er würde nur lügen, habe einen schlechten Charakter. "Er war böse", sagte Lilly. All die Jahre ihrer Ehe hätte er sie mit anderen Frauen betrogen. Aber das Schlimmste sei: "Boris bezahlt keinen Cent Unterhalt!" Und kümmere sich nicht um seinen Sohn.

Umgehend holte Boris zum Gegenschlag aus. Und schickte seinen Anwalt Oliver Moser vor. Mit ihren Aussagen hätte Lilly "gegen zwei gerichtlichen Beschlüsse aus Oktober und Dezember 2018 sowie gegen eine gerichtliche Verpflichtung aus Februar 2019" verstoßen. "Aufgrund dieser Missachtung gerichtlich auferlegter Pflichten drohen ihr empfindliche Geldstrafen, im schlimmsten Fall sogar eine Haftstrafe." Sollte Lilly nicht schweigen, droht ihr also Knast! Der Tennis-Held kündigt quasi an, die Mutter seines Sohnes hinter Schwedische Gardinen zu befördern!

Wie heißt es? Menschen zeigen dir erst ihr wahres Gesicht, wenn sie das, was sie von dir wollen, nicht bekommen. Boris will Lillys Schweigen – dafür ist ihm jedes Mittel Recht. Auch, seinem Sohn die Mutter zu nehmen!