Boris Becker: Plötzlich Papa!

Boris Becker hat seine Vaterpflichten in den letzten Jahren wohl etwas schleifen lassen: Neue Frau, leben in Mailand, davor Gefängnis und immer wieder Ärger mit dem Gericht. Klar, dass da nicht viel Zeit für seine vier Kinder bleibt. Das hat die Tennis-Legende jetzt wohl selbst gemerkt und verbrachte extra viel Zeit mit seinem jüngsten Sohn Amadeus auf Mallorca! Boris kann also doch Papa!