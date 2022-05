Boris Becker: Raus aus dem Horrorknast! Er kann endlich aufatmen

Boris kann aufatmen

Beckers Medienanwalt Oliver Moser bestätigt die Verlegung gegenüber RTL. Er wird seine Zeit nun im "HM Prison Huntercombe" absitzen müssen. Eine echte Erleichterung für Boris, denn das Gefängnis gehört der Kategorie C an. In Großbritannien werden diese nämlich in A, B, C und D eingeteilt.

In Kategorie A befinden sich nur die gefährlichsten Straftäter. In Kategorie B, in der auch Boris war, werden Verurteilte direkt nach ihrem Schuldspruch gebracht. Für Boris dürften die Dinge sich jetzt etwas entspannen, denn in der Kategorie C geht es etwas lockerer zu. Dort wird der Fokus darauf gelegt, die Straftäter zu resozialisieren. Ein Spaziergang wird die Zeit im Knast aber natürlich trotzdem nicht...