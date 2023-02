Boris Becker warnt Prinz Harry: "Vergiss nicht, wo du herkommst"

Boris Becker ist auch Jahrzehnte nach seinem Karriere-Ende als Tennisprofi nicht aus den Medien wegzudenken. Mittlerweile weniger wegen seiner Karriere, vielmehr landet der 55-Jährige wegen diverser Skandale und seiner Beziehungen in den Schlagzeilen. Nach zwei gescheiterten Ehen mit Barbara Becker und Lilly Becker hat Boris nun endlich seine große Liebe in Lilian de Carvalho Monteiro gefunden, wie er im Interview mit der "Financial Times" verriet.

Man könnte meinen, dass Boris nicht der beste Ansprechpartner ist, wenn es um gutfunktionierende Beziehungen geht, doch gerade er meint jetzt, Prinz Harry einen Rat in Bezug auf seine Ehe mit Meghan zu geben!