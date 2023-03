Brigitte Nielsen: Babyhammer "Jetzt will ich wieder ein Kind haben!"

Doch auch wenn Brigitte Nielsen voll und ganz davon überzeugt war, mit 54 noch einmal schwanger zu werden, waren ihre Kinder alles andere als begeistert von dieser Idee und rieten ihrer Mama sogar davon ab: "Natürlich, wenn ich angerufen habe und gesagt habe: 'Jetzt will ich wieder ein Kind haben!' , sagten meine Söhne nur: 'Oh my god, Mummy, aber du bist zu alt dafür!' Ich sagte aber: 'Nein, alt ist nicht in meinem Lexikon.", erklärt das Model.

Ob die 59-Jährige ihre Familienplanung inzwischen abgeschlossen hat, verriet sie nicht. 2019 war sie was das angeht noch ziemlich offen und erklärte: "Ich bekomme vielleicht ein weiteres Baby. Es wäre das sechste. Sag niemals nie."

Auch interessant:

