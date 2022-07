Britney Spears: Kurz nach der Hochzeit- Jetzt zeigen sie ihr Baby!

Ihr frischgebackener Ehemann Sam Asghari ist ebenfalls hin und weg von dem süßen Vierbeiner und kommentiert den Post mit den Worten "My son", also "Mein Sohn", und einem Herz-Emoji. Einfach nur Zucker die Drei! Bleibt abzuwarten, ob sich Britney und ihr Götter-Gatte ihren Traum vom eigenen Kind in der nahen Zukunft doch noch erfüllen können. Bis dahin liegt der Fokus wohl erstmals auf ihrem tierisch süßen Baby Sawyer!

Wer sich bereits über Nachwuchs freuen kann ist Lena Gercke! Wie süß sie ihre zweite Schwangerschaft verkündete, erfährst du im Video: