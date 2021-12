Bruce Darnell: Schluss mit Showtime! Er zieht sich zurück

Der Showman äußerte sich nun ganz offen zu seiner Abneigung gegen Auftritte auf dem roten Teppich. Gegenüber "taff" auf ProSieben gibt er nun zu, dass er sich nicht als A-Promi sieht und deswegen auch die ganze Aufmerksamkeit, die lange Aufenthalte auf dem roten Teppich mit sich bringen, nicht abhaben kann. Warum man ihn nicht mehr so häufig auf derartigen Veranstaltungen sieht, erklärt der ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Laufstegtrainer so: