Carmen Geiss: Jetzt schlägt sie ganz neue Wege ein

Ach, die steht doch bestimmt nie selbst in der Küche und ist sich sicher zu fein, Zutaten zu schnippeln und am Herd zu brutzeln, denken sicher viele, wenn sie den Namen Carmen Geiss hören. Falsch gedacht! Die TV-Millionärin steht sogar so gern am Herd, dass sie jetzt ins Profi-Pizza-Business einsteigt.