Carmen Geiss & Robert Geiss: Aus und vorbei

Natürlich ist Carmen nicht die einzige Promi-Mom, die gern mal Luxus mit Liebe verwechselt. Auch der Nachwuchs von Moderatorin Cathy Hummels (34) oder Sängerin Sarah Engels (29) wird schon jetzt an ein Leben im Überfluss gewöhnt: Weil Cathy am Geburtstag ihres Sohnes Ludwig (4) gerade in Thailand vor der Kamera stand, wurde die Sause für Sohnemann einfach doppelt gefeiert! Natürlich auch mit doppeltem Aufwand, XXL-Torte vom Konditor, aufwendiger Ballon-Deko und mehr Wiedergutmachungs-Geschenken, als so ein Knirps verkraften kann… "Völlig übertrieben!", finden auch Cathys Follower. Aber das kratzt Cathy wenig, sie fliegt munter weiter mit Klein Ludi im Privatjet zu Papa Mats (33) nach Dortmund – oder in den Luxus-Urlaub nach Dubai.

Und Sarah Engels? Ihre Kids sollen "ganz normal" aufwachsen – jedenfalls, solange gerade kein Insta-Shooting ansteht oder der Nachwuchs aus irgendeinem anderen Grund mal bitte pflegeleicht sein soll. Dann kommt ganz schnell die neueste Technik in Form von Smartphone oder Tablet zum Einsatz… Gucci statt Grenzen: Welche Folgen so ein Dauer-Verwöhnprogramm für die Kinder haben kann, scheint jetzt immerhin Carmen so langsam zu begreifen: "Vielleicht sollte ich doch mal mit ihnen über Geld reden und wie viel die Dinge kosten…“, kam sie kürzlich ins Grübeln. Gute Idee! Falls es dafür nicht schon zu spät ist…