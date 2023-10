Cathy Hummels: Hochzeits-Überraschung! "Hier habe ich tatsächlich geheiratet"

Auf einem abendlichen Spaziergang kamen bei Cathy Hummels jetzt wieder alte Erinnerungen hoch. Die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin lief an einer besonderen Location in der Mandelstraße in München vorbei - dem Gebäude, in dem sie 2015 Ex-Gatten Mats Hummels heiratete. Diesen emotionalen Moment teilte die Mutter des kleinen Ludwig mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story und ließ, während sie vor dem prunkvollen Haus, das mit Säulen bestückt ist, steht, verlauten: "Hier habe ich tatsächlich geheiratet, voll krass. 2015 war das, jetzt ist es 2023. Es ist über 8 Jahre her und schon krass, wie das Leben so spielt. Am Ende kommt da doch alles anders, als man denkt."

Da scheinen die Erinnerung an ihre gescheiterte Ehe mit Mats wohl immer noch Emotionen bei der 35-Jährigen aufzuwühlen. Dennoch will Cathy positiv in die Zukunft blicken und lässt die Vergangenheit Vergangenheit sein. Doch ihren Fans legt sie eine Sache dann doch noch ans Herz: "Genießt immer den Moment und lebt im jetzt."