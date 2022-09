Cathy Hummels: "Ich komme nie wieder nach Hause!"

Cathy Hummels früher

Die Wahrheit über ihr Kennenlernen mit Mats Hummels

Von der Spielerfrau hat sich Cathy Hummels in den letzten Jahren zur Influencerin gemausert. Mit "Kampf der Realitystars" zog sich die Brünette zuletzt sogar ihren ersten Moderationsjob an Land. Grund genug, einen Blick in ihre Vergangenheit zu werfen, denn schon früher wollte Cathy Hummels mit Mats Hilfe hoch hinaus...