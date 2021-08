Cathy Hummels: Schock im Urlaub! Unglaublich, was Mats' Neue getan hat

Und eine Entwicklung, die auffällig an die Geschichte der jungen Cathy Fischer erinnert. „Auch sie wollte schon als Teenie Spielerfrau werden“, verrät eine gute Bekannte der Familie im Gespräch mit der Zeitschrift "CLOSER". Pikant: Auch für Cathy war Mats damals wohl nicht die erste Wahl; sie soll heftig für Bastian Schweinsteiger geschwärmt haben, leider vergeblich. Also ließ sie sich zur Miss FC Bayern wählen, um Mats zu umgarnen. Allein der Gedanke, dass Lisa es nun auf dieselbe Tour versuchen könnte, mit ähnlichem Erfolg, muss Cathy in ihrer emotional angespannten Situation unerträglich sein. Wer schaut schon gern mit an, wie sich die eigene Geschichte wiederholt – in neuer Besetzung...

Neue Details zur Trennung von Cathy und Mats Hummels enthüllt! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: