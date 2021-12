Cathy Hummels: Schwanger? Jetzt spricht ihr Management

Auf Instagram postete die Spielerfrau kurz nach Weihnachten ein Bild aus dem darauffolgenden Familienurlaub inklusive Mann Mats Hummels und Sohn Ludwig. Von mehr Personen war auf dem Schnappschuss nichts zu sehen, trotzdem versah Cathy Hummels den Post mit der Bildbeschreibung "the 4 of us", also "wir vier". Aufmerksame Fans wurden stutzig - ist die vierte Person, von der hier die Rede ist, etwa ein verstecktes Baby? Als Cathy den Post dann nach wenigen Minuten wieder löschte war für sie alles klar: Die 33-Jährige muss wieder schwanger sein und hat sich damit einfach verplappert. Nun meldet sich aber ihr Management und klärt auf, wer wirklich mit der ominösen Nummer vier gemeint ist.