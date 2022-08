Cathy Hummels & Mats Hummels: Überraschende Baby-News!

Jetzt geriet Cathy Hummels gegenüber RTL 2 in Plauderlaune und berichtete von einem Erlebnis, das ihr und Fußballer-Gatte Mats Hummels Leben schlagartig veränderte. Sie ließ durchsickern, wann und wo sie von ihrer Schwangerschaft mit Söhnchen Ludwig erfuhr! Nachdem das Ex-Paar 2015 heirate, krönten sie im Januar 2018 ihr Glück mit ihrem ersten gemeinsamen Kind. Im Urlaub in den USA 2017 erreichte die beiden damals die frohe Botschaft.

Mats und Cathy machte zu dem Zeitpunkt gerade Urlaub in Los Angeles und übernachteten in einem Hotel am berühmten Venice Beach. Wie die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin nun verreit, war das die schönste Hotel-Erfahrung ihres Lebens, denn dort erfuhr sie, dass sie in freudiger Erwartung ist und schwärmt rückblickend: